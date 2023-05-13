Фото: из архива, соцсети.

В брянском Стародубе украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод. Об этом вечером 13 мая сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Пострадавших нет, - рассказал глава брянского региона. - В результате сброса боеприпаса повреждена крыша здания. На месте работают оперативные службы.

Напомним, в субботу, 13 мая, в Клинцах потерпел крушение вертолет МИ-8. Погибли два члена экипажа. После падения вертолета пострадала женщина. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

В этот же день недалеко от украинской границы упал СУ-34.

В Клинцах жители в память о погибших летчиках устроили стихийный мемориал. К нему несут цветы и зажигают свечи.