Фото: пресс-служба СК России, скриншот видео.

В Брянской области на месте подрыва железнодорожных путей на станции Снежетьская работают следователи и криминалисты. Следователь и следователь-криминалист следственных органов Следственного комитета Российской Федерации устанавливают все обстоятельства, причины и условия ЧП. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

- Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - говорят в ведомстве.

Напомним, вечером 2 мая в Брянской области на перегоне Снежетьская-Белые Берега с рельсов сошел локомотив и 20 вагонов. Как сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги,ЧП произошло в 19:47. К счастью, среди людей пострадавших нет. Движение поездов на участке Снежетьская-Белые Берега приостановлено.

Днем раньше, 1 мая, взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Унече. Пострадавших также нет. С рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Движение на данном участке было приостановлено до утра 2 мая.