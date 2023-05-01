Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянской Унече после подрыва железнодорожных путей движение поездов восстановят к утру. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он побывал на месте ЧП.

Людей из Унечи на железнодорожную станцию Почеп будут перевозить на автобусах по следующему расписанию: в 19.00, 20.00, 00.00 - от железнодорожной станции «Унеча» до железнодорожной станции «Почеп». Из Почепа в Брянск и из Брянска в Почеп будут ходить электропоезда. Из Почепа автобусные маршруты также доставят пассажиров в Унечу. С железнодорожной станции «Почеп»автобусы будут отправляться в 20.00, 21.00, 01.00.

- На месте происшествия организовали оперативный штаб, - рассказал глава региона. - В результате ЧП с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Остальные вагоны удалось отогнать на безопасное расстояние. Пострадавших нет.

Спасатели локализовали пожар. На месте работают аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

Напомним, 1 мая после подрыва железнодорожных путей с рельсов сошел грузовой поезд. ЧП произошло в Унечском районе