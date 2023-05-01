Фото: "ЧП и ДТП Брянск", скриншот видео.

В Брянской области после подрыва железнодорожных путей с рельсов сошел грузовой поезд. ЧП произошло в Унечском районе 1 мая. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Неустановленное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча.

- Сошел с рельсов локомотив грузового состава, - рассказал глава региона. - Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено.

Напомним, в Брянской области ночью 30 апреля ВСУ трижды атаковали поселок Суземка. Двое человек пострадали, четверо мирных жителей погибли. Полностью разрушен жилой дом, несколько домов повреждены частично. В поселке ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Там, где завершили оперативные мероприятия, работает комиссия по оценке ущерба.