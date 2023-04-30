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Происшествия30 апреля 2023 13:08

В брянской Суземке после ночного обстрела ВСУ погибли четверо человек

Тела еще двоих погибших обнаружили под завалами дома
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Подслушано Суземка ", vk.com.

Фото: "Подслушано Суземка ", vk.com.

В брянском Суземке после ночного обстрела ВСУ погибли четверо человек. Под завалами разрушенного дома нашли тела еще двоих погибших. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Сейчас в Суземке продолжают разбирать завалы разрушенных домов и расчищать территории. При разборе одного из завалов обнаружили и извлекли тела двоих погибших.

- Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков, - рассказал Александр Богомаз. - Погибли четверо мирных жителей.

В поселке ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Там, где завершили оперативные мероприятия, работает комиссия по оценке ущерба.

Напомним, ночью 30 апреля ВСУ трижды атаковали поселок Суземку.

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