Фото: "Рассвет32".

Украинские ВСУ дважды ночью атаковали брянский поселок Суземка. Погибли два человека. Об этом 30 апреля сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице Вконтакте.

При первом обстреле из-за попадания снаряда произошел пожар, пострадал один человек. А также – частичное разрушение одного жилого дома. После второго удара погибли двое мирных жителей.

- По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.