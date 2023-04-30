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Происшествия30 апреля 2023 9:04

Украинские ВСУ дважды ночью атаковали брянский поселок Суземка

Погибли два человека, полностью разрушен один жилой дом
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Рассвет32".

Фото: "Рассвет32".

Украинские ВСУ дважды ночью атаковали брянский поселок Суземка. Погибли два человека. Об этом 30 апреля сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице Вконтакте.

При первом обстреле из-за попадания снаряда произошел пожар, пострадал один человек. А также – частичное разрушение одного жилого дома. После второго удара погибли двое мирных жителей.

- По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

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