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Происшествия30 апреля 2023 9:18

Украинские ВСУ третий раз обстреляли брянский поселок Суземка

Система ПВО уничтожила несколько снарядов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.

Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.

Украинские ВСУ третий раз обстреляли брянский поселок Суземка. Атаку произвели с помощью реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Системой ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты несколько снарядов, - рассказал глава региона. - Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте.

До этого за ночь 30 апреля ВСУ дважды нанесли удар по Суземке. В результате погибли двое мирных жителей.

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