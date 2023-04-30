Фото: "Подслушано Суземка", vk.com.

Украинские ВСУ третий раз обстреляли брянский поселок Суземка. Атаку произвели с помощью реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Системой ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты несколько снарядов, - рассказал глава региона. - Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте.

До этого за ночь 30 апреля ВСУ дважды нанесли удар по Суземке. В результате погибли двое мирных жителей.