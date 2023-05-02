В Брянской области после подрыва железнодорожных путей на станции Снежетьская с рельсов сошли 20 вагонов

Фото: "Подслушано Брянск",vk.com.

В Брянской области после подрыва железнодорожных путей на перегоне Снежетьская-Белые Берега с рельсов сошел локомотив и 20 вагонов. ЧП произошло 2 мая в 19:47. Об этом сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги.

- По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет, - пишут в телеграм-канале Московской железной дороги. - На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда.

Сейчас движение поездов на участке Снежетьская-Белые Берега приостановлено. Для координации работы по устранению последствий схода вагонов поезда в РЖД создали оперативный штаб.

Напомним, о подрыве 2 мая железнодорожных путей на станции Снежетьская также сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В понедельник, 1 мая, взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Унече.