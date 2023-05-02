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Общество2 мая 2023 18:30

В Брянской области вновь подорвали железнодорожные пути

На этот раз взрывное устройство сработало на станции Снежетьская
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: телеграм-канал "Подслушано Брянск".

Фото: телеграм-канал "Подслушано Брянск".

В Брянской области вновь подорвали железнодорожные пути. Неустановленное взрывное устройство сработало на железнодорожной станции Снежетьская. Об этом вечером 2 мая сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Пострадавших нет, - рассказал глава региона.- В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте.

Напомним, 1 мая в Унечском районе после подрыва железнодорожных путей с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов грузового поезда. К счастью, пострадавших среди людей нет. Движение поездов на данном участке было приостановлено до утра 2 мая. Последствия ЧП ликвидировали около 300 железнодорожников.

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