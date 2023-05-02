В Брянской области восстановили движение поездов после подрыва железнодорожных путей в Унече

Фото: телеграм-канал МЖД, скриншот видео.

В Брянской области восстановили движение поездов на перегоне Унеча-Рассуха после подрыва железнодорожных путей. Последствия ЧП ликвидировали около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Уложили около 100 метров железнодорожного полотна. Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Поезд №202 Новозыбков – Москва прибыл в пункт назначения по графику в 05:12, прибытие поезда №204 Новозыбков – Москва также ожидается по расписанию - в 10.24. Задержка поезда №86 Климов – Москва составит около двух часов.

- Пассажиры опоздавшего поезда, следующие через Москву транзитом, могут переоформить билеты, получить справку об опоздании поезда без дополнительного сбора в кассах вокзалов, а также бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, камер хранения, - пояснил в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Напомним, 1 мая в Унечском районе после подрыва железнодорожных путей с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. Взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча. До утра 2 мая движение поездов на перегоне Унеча-Рассуха было приостановлено.