Фото: скриншот видео, пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский мальчик, защитивший школьниц при атаке диверсантов, хочет поступить в Суворовское училище. Об этом рассказала мама 10-летнего Федора журналистам.

- Он сказал, что пойдет в Суворовское, - говорит женщина.

Также мама Феди сообщила и о том, что мама двух девочек, которых спас ее сын во время обстрела диверсантов, каждый день звонит.

- Спрашивают о нем и одна, и другая, – говорит мама Феди. – Передают и пожелания, и поздравления. Все звонят. Благодарят. И он тоже спрашивает: «Мам, как так девочки?»

Под обстрелом погиб водитель Леонид, который вез детей в школу.

- Он такой человек был [хороший]. Сколько раз мы приходили к нему обращаться [за помощью], он никогда не отказал, — отметила мама Феди. А еще она добавила, что сегодня Леонида похоронили.

Сейчас 10-летний Федор идет на поправку. Он даже сумел рассказать журналистам, о том, как получил ранение. Вся наша страна поддерживает отважного парня: расклеивают листовки и запускают в Интернете флешмобы.

Напомним, в Брянской области в четверг, 2 марта, в село Любечане Климовского района со стороны Украины проникла ДРГ. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль «Нива». Его водитель погиб. Ранение получил ребенок-пассажир. 10-летнего мальчика доставили в Брянск в областную больницу. Также от нападения диверсантов погиб и 57-летний мужчина.