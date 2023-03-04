Фото: скриншот видео, пресс-служба правительства Брянской области.
Брянский мальчик, защитивший школьниц при атаке диверсантов, хочет поступить в Суворовское училище. Об этом рассказала мама 10-летнего Федора журналистам.
- Он сказал, что пойдет в Суворовское, - говорит женщина.
Также мама Феди сообщила и о том, что мама двух девочек, которых спас ее сын во время обстрела диверсантов, каждый день звонит.
- Спрашивают о нем и одна, и другая, – говорит мама Феди. – Передают и пожелания, и поздравления. Все звонят. Благодарят. И он тоже спрашивает: «Мам, как так девочки?»
Под обстрелом погиб водитель Леонид, который вез детей в школу.
- Он такой человек был [хороший]. Сколько раз мы приходили к нему обращаться [за помощью], он никогда не отказал, — отметила мама Феди. А еще она добавила, что сегодня Леонида похоронили.
Сейчас 10-летний Федор идет на поправку. Он даже сумел рассказать журналистам, о том, как получил ранение. Вся наша страна поддерживает отважного парня: расклеивают листовки и запускают в Интернете флешмобы.
Напомним, в Брянской области в четверг, 2 марта, в село Любечане Климовского района со стороны Украины проникла ДРГ. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль «Нива». Его водитель погиб. Ранение получил ребенок-пассажир. 10-летнего мальчика доставили в Брянск в областную больницу. Также от нападения диверсантов погиб и 57-летний мужчина.