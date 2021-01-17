В Брянске не утихает скандал вокруг выставки, посвященной Владимиру Ленину. Напомним, в выставочном зале «Рост» в Бежицком районе вывесили на всеобщее обозрение несколько работ местных художников. Экспозицию посвятили вождю мирового пролетариата.По задумке организаторов, она должна была открыться еще в апреле 2020 года: в 150-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича. Но тогда коронавирус помешал. Поэтому открытие выставки приурочили к годовщине октябрьской революции. Оно состоялось в ноябре прошлого года.Почти два месяца о неоднозначных авангардистских работах мало кто знал. Но на январских праздниках картины попали в поле зрения региональных журналистов, а потом и брянских коммунистов. Именно они привлекли к малопосещаемой выставке пристальное внимание. О творчестве брянских художников заговорили даже на федеральных каналах.Практически сразу после разразившегося скандала организатор выставки, председатель Брянского отделения Творческого союза художников Сергей Клещиков сообщил, что экспозицию в скором времени уберут. Однако на этом скандал не прекратился.Представители регионального отделения коммунистической партии потребовали провести правовую оценку неоднозначного взгляда брянских художников на личность Владимира Ленина.– Теперь законность проведения этой выставки и присутствия на ней детей проверит региональная прокуратура, которая, видимо, побудит руководство департамента культуры Брянской области «вылезти из кустов» и ответить на имеющиеся к нему вопросы, – написал на своей странице в социальной сети депутат Брянской областной Думы от КПРФ Константин Павлов.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».