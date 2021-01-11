В Бежицком районе закрывают выставку с портретами Владимира Ленина, которая вызвала общественный резонанс в СМИ. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщил председатель и главный организатор экспозиции Сергей Клещиков в понедельник, 11 января.Выставка экспонируется в выставочном центре «Рост» с ноября прошлого года. Она посвящена Октябрьской революции 1917 года и 150-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина. Вождь мирового пролетариата предстает там в необычном виде. Так, например, в работе под названием «Последний взгляд»», у Ильича нет традиционного прищура. Он смотрит на мир широко и неестественно открытыми глазами.Также много споров вызывает работа «Я Ленин. Я Лена». На ней изображен Владимир Ильич и некая Лена. На полотне девушка склонилась перед вождем.- Можно и из мухи слона сделать, - комментирует «Комсомолке» Сергей Клещиков. - У каждого своя степень испорченности. Когда людям делать нечего, они начинают всматриваться и придумывать. Как говорил Калигула, «не повезло мне с великим народом».Отдельно художник высказался о критике со стороны брянских коммунистов.- Художники готовились к выставке серьезно и не заслужили никаких оскорблений! Если люди ничего не понимают, то это не значит, что нужно оскорблять других. Людям просто нечем заняться, а коммунистам тем более. Куча проблем! А они решают проблему с художниками.Кстати, по словам собеседника, скандальная выставка была практически непосещаемой.- Во-первых, в зале некому находиться и встречать гостей, - отмечает Сергей Сергеевич. - А эти выпады на счет детей… Детей там никогда не было! В основном приходят мои друзья. Я открываю зал сам.Тем не менее, в ближайшие дни выставка прекратит свое существование. Это связано с поднявшейся шумихой. Плюс в выставочном центре на Ростовской готовят другую экспозицию - Дятьковской детской школы искусств. Она посвящена Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».