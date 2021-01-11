Брянских коммунистов возмутила выставка, которая экспонируется в выставочном центре «Рост» в Бежицком районе Брянска. Она посвящена Октябрьской революции 1917 года и 150-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина. По их мнению, вождь мирового пролетариата предстал в нелицеприятном виде. А потому ее нужно закрыть, а организаторов привлечь к ответственности.Скандальная выставка открылась в Брянске еще 7 ноября прошлого года. Хотя первоначально ее планировали показать зрителю в апреле. Проволочка была связана с пандемией коронавирусной инфекции.Шумиху подняли на январских праздниках. В первых числах на нестандартную выставку обратили внимание журналисты, а следом и члены регионального отделения партия «КПРФ». Если первые отнеслись к экспозиции с интересом, то вторые – раскритиковали в пух и прах. Представленные картины те назвали «похабными», а выставку в целом – «омерзительной пошлостью».«Отправившись на выставку, вы будете шокированы увиденным! Надо полагать, «значимость» фигуры Владимира Ильича Ленина демонстрирует омерзительно пошлая картина «Я Ленин. Я Лена». Другие, так называемые картины с изображением В. И. Ленина, имеют не менее отвратительный вид», - делятся впечатлениями от просмотра экспозиции участники сетевого сообщества «Клуб левых историков и обществоведов».Правда, положительных отзывов на выставку также немало. Процитируем:«Посетил сейчас выставку работ наших художников, посвященную 150-летию Владимира Ильича... Местные коммунисты чего-то не в восторге… С чего бы? А мне понравилось. Тем более, есть полотно «Леннон и Ленин»», - написал у себя в соцсетях журналист Алексей Хотяновский.Ниже пост – еще одного горожанина.«Отличная выставка, напрасно истерите. Восприятие картин, к счастью, давно уже не зависит от точки зрения товарищей наподобие Хрущева, Фурцевой и Суслова. Смиритесь с фактом - СССР развалился тридцать лет назад».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».