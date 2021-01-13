Выставка к 150-летию вождя мирового пролетариата должна была открыться еще в апреле 2020-го. Но помешал коронавирус. Открытие перенесли на 7 ноября. И 150-летие Ленина в Брянске отметили так, что Владимир Ильич должен был не раз в мавзолее перевернуться.До новогодних праздников о выставке мало кто слышал. Но попались фотографии работ брянских художников коммунистам, которые воспринимают Ленина исключительно как культовую фигуру. И тут началось…«Омерзительная пошлость!», «Методы современной антисоветской пропаганды!», «Какое время, такие и выставки», «Брянск глумится над создателем сверхдержавы Владимиром Ильичом Лениным...» - заполонили соцсети комментарии-лозунги. И детей не забыли: кто ж подумает о детях?Благодаря такой реакции выставку, хоть и заочно, посмотрело огромное число людей. Не только в Брянске и не только в России. С таким размахом день рождения Ленина в этом году никто не отмечал.Вот что говорит про выставку ее организатор брянский художник Сергей Клещиков:- Я предложил нашим художникам подумать над образом Ленина: что он значит для нас сейчас, Это сложная задача, с ней справились далеко не все. Я сам пересмотрел отношение к Владимиру Ильичу. Я был в Мадриде в центре современного искусства, первый этаж в нем полностью отдан под русский авангард. И в значительной части работ присутствовал образ Ленина. Я задумался: почему так? Можно по-разному к нему относиться. Но, как ни крути, из истории его фигуру уже не вычеркнуть. Он создатель великого государства. В нашей стране было два периода отношения к Ленину. Первый – это памятники в каждой деревне. А после – грязью поливали. Я обратился к художникам и попросил подумать, поразмышлять и в своем произведении высказать свою точку зрения.Мы решили перед закрытием увидеть картины своими глазами, послушать художников и сохранить память об этой неоднозначной выставке.- Эту работу я выставил в соцсетях по случаю Кровавого воскресенья 9 января, - рассказывает художник. – Я в ней высказал свое мнение. Оно, конечно, может кому-то не понравиться. Считаю, что Николай II предал свою страну. А Ленин на картине – настоящий денди. Он стоит на «черном квадрате». Русский авангард, как направление в искусстве, признано во всем мире. Ленин тоже был авангардистом, только в политике.- Серп и молот в супрематизме. Современное прочтение советских символов.- Ленин никогда у нас не был, - говорит Сергей Клещиков. – Но ничто не мешает художнику пофантазировать. Памятник Ленину в Бежице перед ДК БМЗ – а позади огромные дома, такие бы, скорее всего, построили бы, если бы Владимир Ильич оставался у власти.- Эта картина была навеяна последней фотографией Ленина при жизни, - рассказывает автор. – Меня поразило в ней, что исчез знаменитый ленинский прищур. Человек уходит из жизни, и как будто в последний раз старается разглядеть этот мир, запомнить его, возможно, доделать последние дела, – поэтому у него так широко раскрыты глаза.- Мама художника сказала, что если он плохо Ленина нарисует, домой не пустит, - шутит Клещиков. – Вот он и постарался. Тут Ленин – настоящий вождь, наверное, рядом – другие революционеры.- Это провокация, и на нее зрители клюнули, - признается Сергей Сергеевич.- Я считаю, что грань дозволенного не преступил, - добавляет автор Роман Рудаков. – Моя работа – это карикатура на раболепие и идолопоклонничество.- Здесь Ленин – вождь, стремительный, решительный, есть характер – даже я поместил его в багетовую раму, хотя обычно не использую их.- У автора негативное отношение к личности Ленина, он выразил это в своей работе.- Владимир высказал, наверное, самое актуальное, принятое в нашем обществе, отношение к фигуре вождя.Выставку к 150-летию Ленина пора закрывать. Она проработала в выставочном зале на улице Ростовской два месяца. Следующая на очереди - выставка детских рисунков, учащихся школы искусств в Дятькове. Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.- Искусство всегда должно быть правдивым, - заключил Сергей Сергеевич. – Рядом с художником никогда не должен стоят цензор: от православных, от мусульман, от коммунистов, от либералов… Это невозможно. Есть стереотипы в изображении Ленина – Владимир Ильич на фоне знамен с вытянутой рукой. Для нас он уже не такой. Художник не может оставаться в прошлом, он всегда впереди. На выставке мы показали, какое разное отношение может быть к этой исторической личности.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».