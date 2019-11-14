Брянец, которого подозревают в смертельном ДТП на Речной, перед аварией дважды выехал на встречку

Жителю Брянска, которого подозревают в смертельном ДТП на улице Речной, ответит еще и за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили видеозапись, на которую попали опасные маневры молодого водителя.

- На основании записи видеорегистратора, изъятой из автомобиля "Ниссан Теана" на водителя данного автомобиля составили два административных за два обгона с выездом на полосу встречного движения через одинарную и двойную сплошную линии разметки, - рассказали в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - Это произошло до аварии в 19 часов 18 минут на Бурова на мосту через Болву и в районе дома № 8 по улице Бурова.

За нарушение Правил дорожного движения брянцу грозит штраф в пять тысяч рублей и лишение водительских прав на полгода.

Административные материалы полицейские направили в суд для рассмотрения. Подозреваемый находится под стражей, ожидая завершения расследования уголовного дела.

Напомним, страшная авария случилась в понедельник, 7 октября, около 19.20 у дома №99 на улице Речной. По предварительной версии,19-летний водитель "Ниссан Тиана" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21703, "Деу Матиз" и "Ниссан Микра". После удара "Ниссан Микра" отбросило на "Фольксваген Пассат". 30-летняя женщина, сидевшая в "Деу Матизе", и двое ее детей двух и четырех лет погибли от полученных травм.

7 ноября предполагаемому виновнику смертельной автоаварии предъявили обвинение. Подозреваемого арестовали на два месяца. А 11 ноября парня снова госпитализировали.

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