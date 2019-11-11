Подозреваемого в смертельном ДТП на улице Речной в Брянске вновь госпитализировали

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-11T17:15:51+03:00

Пока молодой человек находится в больнице. Фото: Алексей ФОКИН

О себе дали знать травмы, полученные в автоаварии

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В Брянске предполагаемого виновника ДТП на улице Речной госпитализировали. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" сообщили в понедельник, 11 ноября.

По предварительной информации, о себе дали знать травмы полученные в ДТП.

19-летнего автомобилиста сразу после автоаварии госпитализировали в городскую больницу №1. Прямо с больничной койки молодой человек отправился в суд.

7 ноября предполагаемому виновнику смертельной автоаварии предъявили обвинение. Подозреваемого арестовали на два месяца.

Напомним, страшная авария случилась в понедельник, 7 октября, около 19.20 у дома №99 на улице Речной. По предварительной версии,19-летний водитель "Ниссан Тиана" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21703, "Деу Матиз" и "Ниссан Микра". После удара "Ниссан Микра" отбросило на "Фольксваген Пассат". 30-летняя женщина, сидевшая в "Деу Матизе", и двое ее детей двух и четырех лет погибли от полученных травм.

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ИСТОЧНИК KP.RU