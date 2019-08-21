«Свенская ярмарка-2019» в Брянске: что интересного ждет гостей праздника

«Свенская ярмарка-2019» в Брянске приготовила много сюрпризов для гостей. Праздник пройдет в субботу, 24 августа, на Адреевском лугу.

Одной из тем ярмарки в этом году станут нацпроекты, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

На площадке «Здравоохранение» все желающие смогут пройти обследование. Брянцам измерят рост, вес, возьмут кровь на глюкозу и холестерин в крови, измерят артериальное давление, проведут диагностику на ВИЧ и даже сделают флюорографию и маммографию.

Одной из самых крупных площадок «Свенской ярмарки-2019» станет экспозиция «Создатели будущего». Родители с детьми смогут познакомиться с детским технопарком «Кванториум». Здесь для ребят организую мастер-классы и интересные опыты. Посетителей будет встречать робот Пересвет.

На площадке «Демография» пройдут мастер-классы по обучению навыкам дыхательной гимнастики, скандинавской ходьбы, измерению давления, все желающие смогут получить консультацию по правильному питанию и здоровому образу жизни. Прямо на площадке представители старшего поколения смогут записаться на курсы повышения квалификации.

На площадке «Спорт - норма жизни» пройдет II открытый Кубок Губернатора Брянской области по самбо. На ковер выйдут команды Брянской области и Беларуси. В рамках соревнований состоятся четыре боя по самбо и один бой по боевому самбо. В турнире поучаствует семикратный чемпион мира Артем Осипенко. Здесь же пройдут показательные выступления по спортивной акробатике, карате, турнир по восточному боевому единоборству.

На площадке «ГТО» все желающие попробуют свои силы в выполнении нормативов комплекса по пяти видам.

Центром площадки «Живые традиции Брянщины» станет выставка достижений казачьей культуры. На площадке представят элементы казачьего быта, покажут выступления по фланкировке и рубке шашкой, проведут концерт казачьих вокальных и хореографических коллективов.

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