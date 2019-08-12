2019-08-12T16:05:37+03:00
Общество

«Свенская ярмарка-2019» в Брянске: где ограничат движение

«Свенская ярмарка-2019» в Брянске пройдет 24 августа
Мария Дедкова
Поделиться:
Каждый район представит свое подворье.Каждый район представит свое подворье.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Во время проведения проведения традиционной выставки-фестиваля «Свенская ярмарка-2019» в Брянске ограничат движение в селе Супонево. Автомобилисты не смогут проехать 24 августа на улицах Фрунзе, Комсомольской и Московской, а также на участке дороги от Свенского монастыря до Андреевского луга с 7.00 до 19.00. Исключение сделают для маршруток, автобусов, автомобилей, работающих по специальным пропускам и для машин оперативных служб.

С 10.00 23 августа до 19.00 24 августа будет ограничен проезд на Андреевский луг.

Посетители ярмарки смогут добраться до места ее проведения на общественном транспорте.

Напомним, «Свенская ярмарка-2019» в Брянске откроется в 9.00 в субботу, 24 августа. Каждый район представит свое подворье. Фермеры продемонстрируют свой урожай, а животноводы устроят выставку питомцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Свенская ярмарка-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянском краеведческом музее стала мироточить икона
Под Брянском загорелся лес
В Брянске умер Почетный гражданин города Николай Гончаров
В Брянске готовятся принять дороги на еще четырех улицах
В брянском «Кванториуме» откроется еще одно направление
Брянцам предложили жаловаться на «добровольные пожертвования» в детсадах
В Брянской области почтили память погибших на подводной лодке «Курск»
В Володарском районе Брянске понизят напор воды
В Брянске задержали грабителя магазина бытовой техники
В брянском выставочном зале установят старинное пианино
Движение на улице Молодой Гвардии в Брянске ограничат до конца октября
Брянская область присоединится к акции «Ночь кино»
Реставрацию краеведческого музея в Клинцах закончат к ноябрю
Жительница Клинцовского района незаконно получила кредит в 50 миллионов
Жительница Брянска едва не получила штраф за оскорбление главы государства
Брянское «Динамо» держит первенство в турнирной таблице
Жителя Клинцов осудили за хранение старой винтовки и патронов
В Карачеве водитель мопеда сломал ребра в ДТП
В Навлинском районе больше суток тушили лесной пожар