«Свенская ярмарка-2019» в Брянске: где ограничат движение

Во время проведения проведения традиционной выставки-фестиваля «Свенская ярмарка-2019» в Брянске ограничат движение в селе Супонево. Автомобилисты не смогут проехать 24 августа на улицах Фрунзе, Комсомольской и Московской, а также на участке дороги от Свенского монастыря до Андреевского луга с 7.00 до 19.00. Исключение сделают для маршруток, автобусов, автомобилей, работающих по специальным пропускам и для машин оперативных служб.

С 10.00 23 августа до 19.00 24 августа будет ограничен проезд на Андреевский луг.

Посетители ярмарки смогут добраться до места ее проведения на общественном транспорте.

Напомним, «Свенская ярмарка-2019» в Брянске откроется в 9.00 в субботу, 24 августа. Каждый район представит свое подворье. Фермеры продемонстрируют свой урожай, а животноводы устроят выставку питомцев.

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