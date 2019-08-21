«Свенская ярмарка-2019» в Брянске: как добраться на общественном транспорте

24 августа на Андреевском лугу пройдет «Свенская ярмарка-2019» в Брянске. Для гостей праздника пустят дополнительный транспорт. Добраться до места проведения ярмарки можно будет на автобусах и троллейбусах.

Автобусы

С 7.00 до 19.00 будет будут ходить бесплатные спецавтобусы по маршруту «Телецентр - Свенский монастырь - Телецентр». Интервал движения - четыре минуты.

- 22 автобуса будут работать на маршруте «Памятник Летчикам - Свенский монастырь» с интервалом движения 4-5 минут,

- 8 автобусов по маршруту «Толмачево - Свенский монастырь» каждые 12 минут,

- 8 автобусов по маршруту «Белые Берега - Свенский монастырь» каждые 15-20 минут,

- 15 автобусов по маршруту «Школа №61 - Свенский монастырь».

Троллейбусы

- «Мясокомбинат -Телецентр» будут ездить каждые 14-15 минут,

- №1 «Бульвар Щорса - Телецентр» - каждые 9-10 минут,

- №4 «Юридический факультет БГУ - Телецентр» - каждые 22-30 минут,

- №12 «Камвольный комбинат -Телецентр» - каждые 10-11 минут.

Усилят на «Свенскую ярмарку-2019» в Брянске работу следующих маршрутов:

- №2«Мясокомбинат -Набережная» будут ходить каждые 15-20 минут,

- №6«Ул. Горбатова -Бульвар Щорса» будут ездить каждые 19-20 минут: с 5.48 до 8.28 (далее все троллейбусы работают по маршруту «Бульвар Щорса — Телецентр»),

- №9 «10-й Микрорайон - Дружба» - каждые 21-28 минут,

- №14 «10-й микрорайон - Юрфак БГУ» - каждые 55 минут.

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