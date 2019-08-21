2019-08-21T16:13:13+03:00
Общество

«Свенская ярмарка-2019» в Брянске: как добраться на общественном транспорте

«Свенская ярмарка-2019» в Брянске: как будут ходить автобусы и троллейбусы
Мария Дедкова
Поделиться:
«Свенская ярмарка-2019» в Брянске пройдет 24 августа.«Свенская ярмарка-2019» в Брянске пройдет 24 августа.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

24 августа на Андреевском лугу пройдет «Свенская ярмарка-2019» в Брянске. Для гостей праздника пустят дополнительный транспорт. Добраться до места проведения ярмарки можно будет на автобусах и троллейбусах.

Автобусы

С 7.00 до 19.00 будет будут ходить бесплатные спецавтобусы по маршруту «Телецентр - Свенский монастырь - Телецентр». Интервал движения - четыре минуты.

- 22 автобуса будут работать на маршруте «Памятник Летчикам - Свенский монастырь» с интервалом движения 4-5 минут,

- 8 автобусов по маршруту «Толмачево - Свенский монастырь» каждые 12 минут,

- 8 автобусов по маршруту «Белые Берега - Свенский монастырь» каждые 15-20 минут,

- 15 автобусов по маршруту «Школа №61 - Свенский монастырь».

Троллейбусы

- «Мясокомбинат -Телецентр» будут ездить каждые 14-15 минут,

- №1 «Бульвар Щорса - Телецентр» - каждые 9-10 минут,

- №4 «Юридический факультет БГУ - Телецентр» - каждые 22-30 минут,

- №12 «Камвольный комбинат -Телецентр» - каждые 10-11 минут.

Усилят на «Свенскую ярмарку-2019» в Брянске работу следующих маршрутов:

- №2«Мясокомбинат -Набережная» будут ходить каждые 15-20 минут,

- №6«Ул. Горбатова -Бульвар Щорса» будут ездить каждые 19-20 минут: с 5.48 до 8.28 (далее все троллейбусы работают по маршруту «Бульвар Щорса — Телецентр»),

- №9 «10-й Микрорайон - Дружба» - каждые 21-28 минут,

- №14 «10-й микрорайон - Юрфак БГУ» - каждые 55 минут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Свенская ярмарка-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24