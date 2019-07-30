2019-07-30T16:09:26+03:00
Общество

Свенская ярмарка-2019 в Брянске пройдет 24 августа

Свенская ярмарка-2019 в Брянске развернется на Андреевском лугу
Мария Дедкова
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Участники представят традиционные подворья со своими лучшими товарами.Участники представят традиционные подворья со своими лучшими товарами.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Свенская ярмарка-2019 в Брянске пройдет 24 августа на Андреевском лугу. Об этом рассказали в торгово-промышленной палате области.

В этом году на ярмарку приедут гости из Минска, Могилева, Жлобина, Тулы, Смоленска, Гомеля, Мозыря, Витебска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы, Калуги, Владимира, Суздаля, Смоленска и других городов.

Участники представят традиционные подворья со своими лучшими товарами. Центром Свенской ярмарки становится главная улица под названием «Брянской земли продукт».

Представят свои урожаи труженики села и фермеры Брянщины. Пекари, пчеловоды и садоводы угостят плодами своих трудов на ярмарочной площади. Промышленные предприятия региона покажут свои достижения. «Деревня ремесел» познакомит брянцев с уникальными мастерами-умельцами.

Всех гостей ярмарки ждут веселые конкурсы и развлечения, работа детской площадки, большой концерт с участием лучших творческих коллективов Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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