В ДТП с маршруткой в Брянской области погибли три человека

В страшной автоаварии с маршрутным такси в Брянской области погибли три человека. На трассе в Унечском районе столкнулись микроавтобус «Мерседес Бенц Спринтер» и грузовик «Вольво» с прицепом. Автоавария случилась в начале второго дня в понедельник, 1 июля, на 144-м километре трассы Брянск – Новозыбков.

- Две женщины и один мужчина, которые ехали в маршрутном такси, погибли на месте автоаварии, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Еще несколько пассажиров микроавтобуса обратились самостоятельно за медицинской помощью. Полицейские устанавливают личности погибших, а также причины автоаварии.

Были ли водители пьяны, определит медицинская экспертиза. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По факту смертельного ДТП свои проверки организовали областная прокуратура и следственный комитет. Они проверят индивидуального предпринимателя, которому принадлежало маршрутное такси. Соблюдал ли он законодательство о безопасности пассажирских перевозках. И на каком основании ему выдали лицензию на этот вид деятельности.

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