2019-07-01T16:03:03+03:00
Происшествия

Брянская прокуратура проверит предпринимателя, в маршрутке которого в ДТП погибли три человека

Такую же проверку организовал и следственный комитет
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Брянская прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Унечском районе. На месте происшествия работают следователи и территориальный прокурор. Они выясняют, как случилась авария, и кто виноват в произошедшем. По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с грузовиком, который двигался по встречной полосе, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура также проверит индивидуального предпринимателя, кому принадлежало маршрутное такси. Соблюдал ли бизнесмен законодательство о безопасности пассажирских перевозок. А также на каком основании предпринимателю выдали лицензию на осуществление пассажирских перевозок.

Смертельным ДТП заинтересовались и брянские следователи. Они проведут свою проверку, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Напомним, смертельное ДТП случилось днем в понедельник, 1 июля, на 144-м километре трассы БрянскНовозыбков. При столкновении маршрутного такси и грузовика погибли три пассажира микроавтобуса: две женщины и один мужчина. Еще нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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