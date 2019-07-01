В Унечском районе грузовик столкнулся с маршруткой: есть пострадавшие

В Унечском районе грузовик столкнулся с маршрутным такси. Сообщение об аварии на 144-м километре трассы Брянск-Новозыбков поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.16 в понедельник, 1 июля. На место выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа ГУ МЧС, пожарно-спасательных частей, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

В ДТП пострадали люди, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

По информации пресс-службы УМВД России по Брянской области, в автоаварии погибли трое пассажиров маршрутки: две женщины и один мужчина. Еще несколько пострадавших обратились за медицинской помощью.

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