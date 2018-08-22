«Свенская ярмарка-2018» в Брянске: как добраться на общественном транспорте

СЕГОДНЯ 18:05 2018-08-22T18:11:21+03:00

На «Свенскую ярмарку-2018» в Брянске пустят дополнительные автобусы и троллейбусы

Изменить размер текста: A A

«Свенская ярмарка-2018» в Брянске пройдет на Андреевском лугу в субботу, 25 августа. Добраться на нее можно будет на автобусах и троллейбусах. На ярмарку обещают пустить дополнительный общественный транспорт.

Дополнительные автобусы:

От остановки «Телецентр» до ярмарки будут ходить шесть бесплатных автобусов.

Первый рейс от «Телецентра» - 7.04

Первый рейс от ярмарки – 8.19

Последний рейс от «Телецентра» - 18.55

Последний рейс от ярмарки – 19.10

22 автобуса будут ходить по маршруту №7-ак «Памятник летчикам – Свенский монастырь» каждые три минуты, сообщают в пресс-службе горадминистрации. Восемь автобусом №7 «Толмачево-Свенский монастырь» будут ездить с интервалом в 15 минут. Последние рейсы от монастыря отправятся в 19.12 и 19.25.

4 автобуса №106-а «Белые Берега – Свенский монастырь» будут ходить через каждые 35 минут. Время отправления из Белых Берегов: 7.15; 7.57, 8.44, 9.34, 10.20, 11.15,12.08, 12.54, 13.40, 14.38, 15.17, 16.02, 16.47. Время отправления от Свенского монастыря: 8.46, 9.33,10.40, 11.21, 12.14, 12.50 ,13.45, 14.34 , 15.16, 16.04, 16.51, 17.46, 18.42.

4 автобуса большого класса будут возить посетителей по маршруту №106-ак «Мясокомбинат - Свенский монастырь». Время отправления от Мясокомбината: 9.02, 9.31, 9.53, 10.25, 11.00, 11.24, 12.00, 12.18, 13.37, 13.52, 14.27, 14.46, 15.24, 16.00, 16.16, 16.45, 17.25, 17.54. Время отправления от Свенского монастыря: 8.28, 9.02, 9.18, 9.58, 10.23, 10.51, 11.26, 11.56, 12.23, 13.11, 13.29, 14.28, 14.53, 15.26, 15.45, 16.23, 17.01, 17.15, 17.35, 18.19, 18.48. Проезд в городских автобусах будет стоить 18 рублей.

Дополнительные троллейбусы:

Маршрут №1 «Бульвар Щорса - Телецентр» будет работать 10 машин.

Отправление с Бульвара Щорса: 8.03, 8.39, 8.50, 9.03, 9.26, 9.35, 9.49, 10.18, 10.31, 11.15, 11.28, 11.34, 11.55, 12.20, 12.50, 13.22, 14.18, 14.26, 14.47.

Отправление с Телецентра – 10.40, 10.49, 11.43, 11.57, 12.27, 13.18, 13.52, 14.17, 14.29, 15.24, 15.48, 15.58, 16.14, 16.23, 16.48, 16.55, 17.21, 17.52, 18.50.

На маршруте «Мясокомбинат — Телецентр» будет работать 5 машин.

Отправление с Мясокомбината – 8.32, 9.13, 9.55, 10.33, 11.16, 11.52, 12.28, 13.05, 13.42, 14.20.

Отправление с Телецентра – 10.06, 10.46, 11.25, 12.06, 12.40, 13.19, 13.55, 14.32, 15.09.

Маршрут «Стальзавод - Курган - пл. Партизан - Телецентр»

Отправление со Стальзавода: 8.50, 9.57, 12.50, 13.51.

Отправление с Телецентра: 10.09, 11.10, 14.05, 15.21.

Маршрут №4 «Юрфак БГУ - Телецентр» будет работать 6 машин.

Отправление с Юрфака БГУ: 8.38, 9.01, 9.23, 9.46, 10.08, 10.31, 10.49, 11.07, 11.25, 11.43, 12.01, 12.19, 12.38, 12.56, 13.14, 13.32,13.50,14.08, 14.28.

Отправление с Телецентра – 10.04, 10.22, 10.40, 10.58, 11.16, 11.34, 11.53, 12.11, 12.29, 12.47, 13.05, 13.23, 13.41, 13.59, 14.20, 14.37, 14.55, 15.12, 15.30, 15.51, 16.08, 16.26, 16.42, 17.02, 17.26, 17.59, 18.32, 18.56.

Маршрут №4к «Центральный рынок - Телецентр» будет работать 2 машины.

Отправление с Центрального рынка: 8.38, 9.02, 9.26, 9.51, 10.16, 10.40, 11.05, 11.30, 11.56, 12.19, 13.08, 13.34, 14.23, 14.48, 15.14, 15.37, 16.03.

Отправление с Телецентра: 9.04, 9.28, 9.52, 10.17, 10.42, 11.06, 11.31, 11.55, 12.22, 12.45, 13.34, 14.00, 14.49, 15.14, 15.40, 16.03, 16.29, 16.52, 17.18, 17.45, 18.11, 18.38.

Маршрут №12 «Камвольный комбинат - Телецентр» будет работать 14 машин.

Отправление с Камвольного комбината: 8.19, 8.34, 8.52, 9.06, 9.16, 9.31, 9.42, 9.58, 10.08, 10.20, 10.37, 10.46, 10.55, 11.13, 11.23, 11.30, 11.42, 11.52, 12.06, 12.20, 12.31, 12.43, 12.59, 13.10, 13.19, 13.27, 13.36, 13.46, 13.56, 14.05, 14.15, 14.29, 14.38, 14.50, 15.01.

Отправление с Телецентра: 10.04, 10.13, 10.25, 10.34, 10.43, 10.51, 11.07, 11.17, 11.27, 11.46, 11.57, 12.04, 12.20, 12.30, 12.37, 12.48, 13.00, 13.18, 13.30, 13.39, 13.49, 14.06, 14.17, 14.25, 14.35, 14.44, 14.54, 15.02, 15.11, 15.22, 15.35, 15.43, 15.59, 16.09, 16.25, 16.35, 16.45, 17.03, 17.24, 17.42, 18.02, 18.21.

Где ограничат движение на "Свенскую ярмарку-2018" в Брянске, читайте тут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».