«Свенская ярмарка-2018» в Брянске: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-21T17:06:51+03:00

Куда сходить и что посмотреть на «Свенской ярмарке-2018» в Брянске

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В субботу, 25 августа, на Андреевском лугу у стен Свенского монастыря пройдет «Свенская ярмарка-2018» в Брянске. В этом году она будет посвящена 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Показать свои товары приедут гости со всех уголков области и соседних регионов. По традиции, каждый район представит свое подворье, где участников ярмарки будут встречать хлебом и солью. Фермеры продемонстрируют свой урожай, а животноводы устроят выставку питомцев.

Фото: департамент культуры Брянской области

Программа праздника

9.00 – начало работы площадок «Купеческие ряды», «Сытный торжок», «Школьный базар», «Славянские игрища», «Деревня ремесел», «Лесной кордон», «Добровольческая», «За активное долголетие», «Мир, спорт, детство» и другие.

9.00-17.00 - концерты брянских творческих коллективов, городского эстрадного оркестра, городского духового оркестра, оркестра народных инструментов, народного казачьего коллектива «Околица» из Волгоградской области. Выступление Александра Добронравова.

10.00 - 16.00 - Фестиваль казачьей культуры и традиционных русских игр и забав. Площадка «Деревня ремесел»

11.00 – торжественное открытие «Свенской ярмарки-2018», выступления почетных гостей, презентация брянских товаров и продуктов. Главная сцена

11.30 - открытие площадки «Брянская улица»

С 12.00 - открытие международных соревнований по самбо на Кубок губернатора Брянской области. Международного турнира по боксу. Площадка «Мир, спорт, детство»

15.00 - подведение итогов «Свенской ярмарки-2018», вручение призов победителям конкурсов, вручение ключа от «Свенской ярмарки-2018» лучшему муниципальному образованию области.

15.30 - Розыгрыш даров «Свенской ярмарки-2018»

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