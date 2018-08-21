«Свенская ярмарка-2018» в Брянске: ограничение движения

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-21T12:08:57+03:00

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Из-за проведения традиционной «Свенской ярмарки-2018» в Брянске ограничат движение в селе Супонево. Автомобилисты не смогут проехать на улицах Фрунзе, Комсомольской и Московской, а также на участке дороги от Свенского монастыря до Андреевского луга. Исключение сделают для маршрутных такси, автобусов, автомобилей, работающих по специальным пропускам и для машин оперативных служб. Ограничение движения, как говорят в областной Госавтоинспекции, будет действовать 25 августа с 7.00 до 19.00.

Посетители ярмарки смогут добраться до места ее проведения на общественном транспорте, который будет курсировать от кольца на «Телецентре» до Свенского монастыря и от монастыря до Андреевского луга. Полицейские будут следить за порядком во время посадки и высадки пассажиров.

Напомним, ворота «Свенской ярмарки-2018» в Брянске откроются в субботу в девять часов утра. В этом году выставка будет посвящена 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Каждый район представит свое подворье. Фермеры продемонстрируют свой урожай, а животноводы устроят выставку питомцев.

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