2018-08-21T12:08:57+03:00
Общество

«Свенская ярмарка-2018» в Брянске: ограничение движения

Где автомобилисты не смогут проехать из-за «Свенской ярмарки-2018» в Брянске
Мария Дедкова
Поделиться:
Ворота «Свенской ярмарки-2018» в Брянске откроются в субботу в 10 часов утра.Ворота «Свенской ярмарки-2018» в Брянске откроются в субботу в 10 часов утра.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

Из-за проведения традиционной «Свенской ярмарки-2018» в Брянске ограничат движение в селе Супонево. Автомобилисты не смогут проехать на улицах Фрунзе, Комсомольской и Московской, а также на участке дороги от Свенского монастыря до Андреевского луга. Исключение сделают для маршрутных такси, автобусов, автомобилей, работающих по специальным пропускам и для машин оперативных служб. Ограничение движения, как говорят в областной Госавтоинспекции, будет действовать 25 августа с 7.00 до 19.00.

Посетители ярмарки смогут добраться до места ее проведения на общественном транспорте, который будет курсировать от кольца на «Телецентре» до Свенского монастыря и от монастыря до Андреевского луга. Полицейские будут следить за порядком во время посадки и высадки пассажиров.

Напомним, ворота «Свенской ярмарки-2018» в Брянске откроются в субботу в девять часов утра. В этом году выставка будет посвящена 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Каждый район представит свое подворье. Фермеры продемонстрируют свой урожай, а животноводы устроят выставку питомцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
Брянец украл поваленные при прокладке линии электропередач деревья
Брянские спасатели устроят для школьников праздник на Кургане Бессмертия
В Брянске осудили шестерых наркоторговцев
В Выгоничском районе 24 августа ограничат движение на железнодорожном переезде
В автоаварии в Курской области насмерть разбился сын замглавы администрации Навлинского района
Горожане пожаловались на антисанитарию на новом пешеходном мосту станции Брянск-II
В Брянске пьяный горожанин ударил участкового ножом в шею
Брянцы вместо 17 сентября будут работать в субботу
Житель Киевской области пытался провезти через брянский участок границы охотничьи патроны
Брянец на год отправится в колонию за угрозу убийством бывшей жене
Прокуратура потребовала убрать свалки в Белых Берегах
В Клинцовском районе столкнулись две иномарки: пострадали три пассажира
С начала года Брянщину покинули 126 нелегальных мигрантов
Губернатор Александр Богомаз встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергеем Пузыревским
Брянские и белорусские автоинспекторы поймали 68 нарушителей на границе двух государств