В Брянской области украинский беспилотник атаковал здание полиции

Фото: "Подслушано Трубчевск", vk.com.

В Трубчевском районе ночью 31 июля украинский беспилотник атаковал здание районного УВД. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Беспилотным летательным аппаратом был совершен сброс на здание районного УВД, - рассказал глава брянского региона. - Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Напомним, 30 июля ВСУ обстреляли ферму в Климовском районе. Пострадали работники сельхозпредприятия - две женщины и мужчина.