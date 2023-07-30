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В Брянской области после обстрела ВСУ фермы пострадали две женщины. Удар пришелся на территорию Климовского района. Об этом 30 июля сообщает губернатор Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, - рассказал глава брянского региона. - В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Напомним, еще раньше 30 июля ВСУ атаковали село Зерново в Суземском районе. Был поврежден жилой дом. Из людей,к счастью, никто не пострадал. На месте также работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 29 июля ВСУ обстреляли в Климовском районе село Чуровичи. Повреждения получили четыре жилых дома. Среди местных жителей пострадавших нет.