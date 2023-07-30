В Брянской области после обстрела ВСУ фермы стало известно еще об одном пострадавшем

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

После отбрела ВСУ сельхозпредприятия в Климовском районе пострадал мужчина. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В результате обстрела сельхозпредприятия в Климовском районе есть еще один пострадавший, мужчина, - сказал глава брянского региона. - Ему также оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще раньше сообщалось о том, что после обстрела ВСУ фермы в Климовском районе пострадали две женщины. Их доставили в районную больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ВСУ атаковали свиноводческий комплекс в Брянской области в воскресенье, 30 июля.