В Брянске пропала 66-летняя Алла Мосина

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянске ищут 66-летнюю Аллу Мосину. Женщина пропала в городе 9 июня. С этого дня ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза голубые. Была одета в черную кофту, черные брюки, белые кроссовки, красную бейсболку.

- Женщина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-либо знает об Алле Мосиной, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянской области также ищут Сергея Голенко и Сергея Скробова.