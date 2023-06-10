Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2023 9:25

В Брянске ищут 33-летнего Сергея Скробова

Местонахождение мужчины неизвестно с 8 июня
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянске ищут 33-летнего Сергея Скробова. Мужчина 8 июня вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в темно-серую куртку, черную футболку, джинсы и серые кроссовки.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-либо знает о Сергее Скробове, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.