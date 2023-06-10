Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2023 9:50

В Брянской области ищут 47-летнего Сергея Голенко

Мужчина ночью ушел из дома в неизвестном направлении
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 47-летнего Сергея Голенко. В ночь с 7 на 8 июня в деревне Бугаевка, Погарского района, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в бежевую кофту, серую футболку, черные спортивные штаны, синие шлепанцы.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Сергея Голенко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, 8 июня в Брянске пропал 33-летний Сергей Скробов.