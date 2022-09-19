В брянский батальон имени Александра Пересвета набрали 800 добровольцев

В брянский батальон имени Александра Пересвета набрали 800 добровльцев. Об этом рассказал губернатор Алекснадр Богомаз.

- Сегодня три полка из Брянской области выполняют задачи, поставленные президентом нашей страны, - написал глава региона.

В один полк входит до трех тысяч человек.

На 10 августа от Брянской области в спецоперации на Украине участвовали 77 военнослужащих по контракту. По инициативе губернатора, ввели дополнительную выплату от региона в 210 тысяч рублей. Деньги военнослужащие должны получать в течение трех месяцев. Депутаты планировали, что численность контрактников возрастет до 350 человек. Они сформируют именной батальон Брянской области - имени Александра Пересвета.