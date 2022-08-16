В Брянской области ввели дополнительные выплаты участникам спецоперации

Общая сумма выплат составит 210 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области ввели дополнительные выплаты контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине, на территории Донецкой и Луганской народных республик. Военнослужащие, которые с 1 июня зачислены в именные подразделения, комплектуемые регионом, будут получать по 70 тысяч рублей в течение трех месяцев.

Такое решение приняли брянские депутаты, которые 16 августа собрались на внеочередное заседание во время парламентских "каникул". Народные избранники проголосовали единогласно.

Инициатором выплат стал губернатор Александр Богомаз.

- Хочу выразить слова благодарности депутатам и председателю Брянской областной Думы Валентину Субботу за поддержку военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые находятся на территории Донбасса и выполняют задачи по защите мирного населения и рубежей нашей Родины, - отметил глава региона.

На 10 августа 77 брянцев отправились служить по контракту. Депутаты предполагают, что дополнительная поддержка увеличит число контрактников до 350 человек.