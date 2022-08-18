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Общество18 августа 2022 14:41

В Брянске добровольцев приглашают в батальон имени Александра Пересвета

Для военнослужащих предусмотрено денежное вознаграждение в 210 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На Брянщине создали батальон имени Александра Пересвета. Для военнослужащих предусмотрено денежное вознаграждение в размере 210 тысяч рублей. Денежное довольство составит от 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также военнослужащие и члены их семей получат расширенный социальный пакет. Кроме того участники батальона получат статус «Ветеран боевых действий».

Желающие вступить в батальон имени Александра Пересвета могут обращаться по всем вопросам в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора по контракту Брянской области, расположенного по адресу г. Брянск, ул. Дзержинского, 30. Консультацию также можно получить по телефону 63-00-86.

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