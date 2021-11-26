В Брянске завели больше 80 уголовных дел за взятки в областной больнице

В Брянске завели больше 80 уголовных дел за взятки в морге областной больницы. Под уголовным преследованием находятся должностные лица и сотрудники патологоанатомического отделения. На них завели дела по статье «Мошенничество», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Как предполагает следствие, они действовали в составе организованной группы.

Правонарушения обнаружили во время пандемии коронавирусной инфекции. В отделение поступали на вскрытие тела умерших практически со всего региона. Из-за увеличившейся нагрузки медики не смогли справиться с работой. В тот момент родственникам и предлагали выдать тело быстрее, но за деньги.

В 2021 году в областном центре обещали возвести новый корпус морга. Но пока этого не произошло.

Напомним, следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере». В нем 18 фигурантов – 11 патологоанатомов и 7 ритуальных агентов. По версии следствия, задержанные работали по преступной схеме в период с декабря прошлого года по январь нынешнего. Ими руководил заведующий патологоанатомическим отделением. Подозреваемые вводили в заблуждение граждан о возможности ускоренной выдачи тел умерших за деньги. За два месяца им удалось обмануть больше 80 человек и заработать не менее 434 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»