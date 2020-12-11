В Брянске построят новый корпус морга в 2021 году

Новый морг обойдется в 70 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске построят новый административно-морфологический корпус для бюро судебно-медицинской экспертизы. Деньги на это, 70 миллионов рублей, предусмотрели в областном бюджете, который приняли во втором и третьем чтениях 10 декабря. Здание должны возвести уже в следующем году.

В этом году из-за эпидемии коронавируса брянцы столкнулись с проблемами. Не всегда можно вовремя забрать тела умерших из морга. Патологоанатомы не успевают проводить все исследования вовремя.

Если тело умершего родственникам нужно забрать раньше указанного времени, придется заплатить дополнительно.

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