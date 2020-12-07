В Брянске рассказали о процедуре выдачи тел умерших от коронавируса. Горожане могут заплатить до 7600 рублей в морге.

2600 рублей стоит подготовка тела. Умерших от коронавируса после вскрытия заворачивают в простыни. Их нужно принести родственникам. Потом тело кладут в два пакета.

Пакет приносят в гроб уже на глазах родных. Сверху кладут одежду в анатомической раскладке. Гроб закрывают.

Сотрудники морга назначают время, когда можно забрать тело. Если родственникам оно подходит, дополнительно платить ничего не нужно. А если похороны запланировали на более раннее время, за сверхурочную работу нужно заплатить еще 5000 рублей.

- Мы хоронили нашу бабушку, - рассказывает жительница Брянска Валерия. - Пришли в морг минут на 40 раньше назначенного времени. Тело нам отдали. Заплатили только 2600. Патологоанатом сказал, что больше ничего не нужно.

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