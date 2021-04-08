В Брянске отпустили часть задержанных по делу о вымогательствах в морге

Фото: скриншот сюжета СУ СКР по Брянской области.

В Брянске отпустили домой часть задержанных, которые проходят подозреваемыми по уголовному делу о мошенничестве в морге Брянской областной больницы №1. Остальным участникам преступной группы изберут меру пресечения, ориентировочно, в пятницу, 9 апреля. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

– На вынесение такого решения повлияло множество факторов, в том числе позиция подозреваемых, – поясняет старший помощник руководителя брянского СУ СКР по взаимодействию со СМИ Александр Афонин. – Отпустили, в первую очередь, тех, кто согласился сотрудничать со следствием, дал полные и правдивые показания. Также у многих есть семьи и дети. В отношении остальных следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

Напомним, следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере». В нем 18 фигурантов – 11 патологоанатомов и 7 ритуальных агентов. По версии следствия, задержанные работали по преступной схеме в период с декабря прошлого года по январь нынешнего. Ими руководил заведующий патологоанатомическим отделением. Подозреваемые вводили в заблуждение граждан о возможности ускоренной выдачи тел умерших за деньги. За два месяца им удалось обмануть больше 80 человек и заработать не менее 434 тысяч рублей.

Оперативники провели обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела, плюс в их рабочих кабинетах. Изъяли предметы и документы, которые имеют значение для расследования.

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