Брянские патологоанатомы вымогали деньги за выдачу тел умерших

За два месяца нелегальной деятельности подозреваемые ввели в заблуждение более 80 человек и получили свыше 400 тысяч рублей Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске в среду, 7 апреля, задержали организованную группу врачей-патологоанатомов и сотрудников похоронных бюро. Предварительно установлено, что с декабря 2020 года по январь 2021 года работники патологоанатомического отделения Брянской областной больницы №1 и сотрудники похоронных агентств вымогали у родственников усопших деньги за ускоренную выдачу тел. Как сообщили в региональном следственном комитете, организатором группы стал заведующий патологоанатомическим отделением.

– Задержано 18 подозреваемых, в том числе организатор преступных действий, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Следователями проведены обыски в местах жительства и работы привлекаемых по уголовному делу лиц, изъяты имеющие значение для расследования предметы и документы.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области, в группу входили 11 патологоанатомов и 7 ритуальных агентов. Полученные средства они делили между собой в зависимости от личного вклада в общее дело.

– Врачи визуально определяли эмоциональное состояние и материальное положение граждан, – сообщили в полиции. – В зависимости от этого сумма денежного вознаграждения составляла от 3000 до 7000 рублей.

За два месяца нелегальной деятельности подозреваемые ввели в заблуждение не менее 87 человек и получили не менее 434 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемых допрашивают. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

– Преступление выявлено оперативными сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску и Брянской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону, – рассказали брянские следователи.

Расследование факта мошенничества организованной группой в крупном размере продолжается. Подозреваемым грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.

В морге областной больницы №1 находились, в том числе, тела умерших от коронавируса. «Комсомольская правда-Брянск» уже рассказывала, как осуществляется выдача покойных с диагнозом COVID-19.

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