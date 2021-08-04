Умер отец 4-летней девочки, погибшей в массовом ДТП под Брянском

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Число жертв массового ДТП под Брянском от 2 августа возросло до двух. В больнице скончался отец погибшей 4-летней девочки. Об этом корреспонденту «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в отделе информации областного УМВД 4 августа.

Второму погибшему в автоаварии – 24 года. Он управлял автомобилем «Джили». Молодая семья – мать, отец, ребенок – следовала из города Киров Калужской области, где проживала.

Напомним, при столкновении трех автомобилей – «Митсубиси», «Ниссан» и «Джили» – пострадали три человека. Все они следовали в последней иномарке. Девочка от полученных травм погибла на месте ДТП. Ее родителей увезли в больницу: отца – с тупой травмой живота, переломом грудной клетки и бедра, мать – с травмой головы, переломом левого плеча.

По факту случившегося правоохранительные органы завели уголовное дело.

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