По факту гибели 4-летней девочки в ДТП под Брянском завели уголовное дело

По факту гибели 4-летней девочки в ДТП в Брянском районе 2 августа завели уголовное дело. Его взяла на личный контроль прокуратура, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - уточняют в облпрокуратуре.

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером 2 августа на 19-м километре автодороги «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью». Водитель автомобиля «Мицубиси-Аутлендер» выехал на встречную полосу и врезался поочередно в «Ниссан» и «Джили». В итоге погибла маленькая пассажирка иномарки «Джили». Еще двух человек из этой же машины госпитализировали.

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