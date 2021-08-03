В массовом ДТП в Брянском районе погибла четырехлетняя девочка

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Четырехлетняя девочка погибла в ДТП в Брянском районе вечером в понедельник, 2 августа. Еще двух человек с различными травмами госпитализировали, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла около восьми часов на 20-м километре автодороги "Брянск-Дятьково". Столкнулись три автомобиля - "Митсубиси", 'Ниссан" и "Джили".

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 41-летний водитель "Митсубиси". Он выехал на встречную полосу, допустил касательное столкновение с "Ниссан", а затем влетел в движущуюся навстречу третью иномарку.

- От полученных травм четырехлетняя пассажирка автомобиля "Джили" скончалась на месте происшествия, - уточняют в ГИБДД. - 24-летнего водителя и его пассажирку с различными травмами госпитализировали. Личность женщины пока не установили.

По факту инцидента полиция проводит проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства и причину ДТП.

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