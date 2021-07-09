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Общество9 июля 2021 19:43

Новую партию вакцины от коронавируса завезут в Брянскую область 10 июля

Заявку на «Спутник V» сделал департамент здравоохранения
Анна ЛЕВКИНА
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8-9 июля в поликлиниках региона закончился препарат «Спутник V».

8-9 июля в поликлиниках региона закончился препарат «Спутник V».

Фото: Алексей ФОКИН

Новую партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» завезут в Брянскую область 10 июля. Соответствующую заявку сделал региональный департамент здравоохранения, сообщают в оперативном штабе.

8-9 июля в поликлиниках региона закончился препарат «Спутник V». В итоге вакцинироваться от ковида смогли не все желающие. Многих записали в так называемый лист ожидания. А, к примеру, в поликлинике №5 города Брянска рекомендовали уточнять наличие препарата по телефону.

По последним данным, в регионе от коронавируса привились почти 230 тысяч человек. Это 19,4 процента всего населения. Однако второй компонент вакцины укололи лишь немногим больше 77 тысяч человек.

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