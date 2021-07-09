Очередь на вакцинацию в брянском цирке растянулась на два с половиной месяца

Очередь на вакцинацию от ковида в брянском цирке растянулась на 2,5 месяца. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Очередь на вакцинацию от ковида в брянском государственном цирке растянулась на два с половиной месяца. Ближайшая доступная дата для укола – 26 сентября. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Мобильный пункт вакцинации открыли в здании по проспекту Ленина 23 июня. Первым 600 привившимся пообещали пригласительные билеты на цирковое представление. Вероятно, это и обусловило ажиотаж.

Корреспондент «Комсомольской правды» в Брянске» попытался привиться в цирке 7 июля. Предварительно уточнил детали по телефону. И неожиданно услышал следующее:

– У нас ведется предварительная запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Могу предложить лишь середину сентября!

Коллега переспросила:

– Извините, не расслышала. Сентября?

– Да, все верно, – подтвердила женщина. – Ближайшие месяцы уже расписаны.

9 июля в цирке записывали желающих привиться уже на 26 сентября…

Кстати, есть ажиотаж на вакцину и в других пунктах вакцинации. Например, мобильном у ТЦ «Европа» в Фокинском районе.

– Живу в доме рядом с торговым центром, окна выходят как раз на торговую площадь, – рассказывает «КП» горожанка Наталья. – Ежедневно наблюдаю за ходом вакцинации. Раньше приходили преимущественно пенсионеры, сейчас подтягивается более молодое население. Причем количество прививающихся с каждым днем растет. Если месяц назад в очереди стояло 3-4 человека, то сейчас – десятки. Иной раз даже в два ряда…

9 июля в этом мобильном пункте попытался привиться местный житель Петр. Правда, поездка к ТЦ оказалась неудачной.

– 7 июля приехал к «Европе» в 18.15, – сетует мужчина. – Автобуса уже не было. Прочел объявление, что пункт работает по будням до 18.00. Хотя в СМИ видел другую информацию. В следующий раз пришел 9-го, утром. В очереди было человек двадцать. Решил ждать, но вскоре обнаружил, что забыл паспорт. Вернулся домой. Когда же вернулся вновь – было уже около 16.00 – автобуса и след простыл.

«Комсомолка» узнала, что мобильный пункт у ТЦ прекратил свою работу раньше обычного из-за дефицита вакцины.

– Предварительно записываться на прививку у нас не нужно, – комментирует сотрудница Брянской городской поликлиники №5. – Вакцинируем в порядке живой очереди. Единственное, рекомендуем звонить перед непосредственным визитом, для уточнения наличия препарата. Телефон для справок: 21-20-70.

Новую партию «Спутника V» в пятой горполиклинике ждут в понедельник, 12 июля.

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