В Брянской области от ковида вакцинировались 229594 человека

В Брянской области от новой коронавирусной инфекции привились без малого 230 тысяч человек. Это больше 19 процентов населения региона. Обновленные статистические данные обнародовал оперативный штаб в пятницу, 9 июля.

Точное число привитых в Брянской области составило 229594.

По данным КП», вакцину от коронавируса получили 19,4 процента населения региона.

По численности привитых от ковида Брянская область находится на 34-м месте общероссийского рейтинга. Ежедневно здесь прививают в среднем по 5144 человека – или 0,43 процента населения. При сохранении таких темпов для вакцинации 50 процентов населения потребуется 70 дней.

Кстати, оба укола от «Ковид-19» получили лишь 77441 брянцев.

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