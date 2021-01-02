Под Брянском выставили на аукцион пруд в поселке Тешеничи Брянского района. Водоем можно получить на основании договора о водопользовании и использовать для рекреационных целей. Такой информацией поделилось сегодня, 2 января, издание «Брянские новости» со ссылкой на свои источники.Напомним, в этом населенном пункте живут многие известные брянские олигархи. Ранее в сети публиковали фотографии шикарных домов с высоты птичьего полета. Тогда же стали известны имена некоторых владельцев особняков.Прежде у старожилов поселка уже возникали проблемы с доступом к водоему. Несколько лет назад природоохранная прокуратура через суд добивалась сноса незаконно установленного у пруда забора.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».