Фото: Артем Малашенко.

Под Брянском сняли на фото дворцы на берегу озера. Брянский фотограф Артем Малашенко сделал снимки во время взлета из аэропорта.

В кадр попали особняки в деревне Тешеничи.

- Обратите внимания на огромные поместья с банями, гостевыми домами, собственными пляжами, прекрасными ландшафтами из диковинных заморских деревьев, - пишут в комментариях в социальных сетях. - И расскажите, сколько вам лет платить за двушку на старом аэропорту с неоконченным ремонтом.

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