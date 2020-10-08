В Брянске выяснили, кому принадлежат особняки на берегу озера в Тешеничах

Фото: Артем Малашенко.

В Брянске выяснили, кому принадлежат некоторые особняки на берегу озера в Тешеничах за городом. Шикарные дворцы сфотографировали из окна самолета. В деревню отправился брянский журналист.

Местные жители, простые люди, не смогли назвать своих соседей из особняков. Одна женщина сообщила, что в одном доме живет главврач одной из брянских больниц.

Один из домов на улице Овражной принадлежит предпринимательнице Елене Питикиной, сообщают "Новости Брянска". Она является учредителем нескольких фирм, в том числе и ООО "Нефтика". Ее особняк в 700 квадратных метров площади был построен в 2017 году. Кадастровая стоимость - больше 16 миллионов рублей.

Другой дом по улице Заозерной принадлежит Наталье Бадырхановой. Она также является директором и учредителем нескольких ООО. В том числе и фирмы, которая поставляет обеды в брянские школы. Площадь ее особняка - больше 740 квадратных метров, кадастровая стоимость - около 11 миллионов рублей.

Еще одним особняком на берегу озера владеет Анатолий Куров. Он распродал большую часть недвижимости в Брянске. В 2018 году стал самым богатым депутатом Брянской областной Думы. В Думу седьмого созыва он уже не входит. Площадь особняка Курова - 479 квадратных метров, стоимость - 11,5 миллиона рублей.

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